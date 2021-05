Jüdische Studenten dürfen in Graz gratis wohnen

Buntes, fröhliches, jüdisches Leben mit buntem, fröhlichem Studentenleben verknüpfen - und damit die Steiermark bunter und fröhlicher machen: Das ist das Ziel von Elie Rosen, Präsident der jüdischen Gemeinde in Graz. Seine Idee: Er bietet Studenten kostenlose Wohnungen an, wenn sie in die Murmetropole ziehen.