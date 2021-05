Salzburg erwacht aus der Corona-Zwangspause

Derzeit dürfen nur 400 Besucher gleichzeitig durch das Areal des Salzburger Tiergartens schlendern. An sonnigen Tagen kam in der Vergangenheit immer wieder zu langen Warteschlangen vor den Kassen. Die Zoo-Parkplätze mussten fallweise sogar gesperrt werden. Ab 19. Mai ist das anders, dann fällt diese Beschränkung. Aber: Die Innengehege und Häuser bleiben für Besucher auch weiterhin geschlossen. Einige Zoo-Bewohner wie etwa die Kapuzineraffen sieht man also nur, wenn sie sich ins Freie trauen.