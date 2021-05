Ein brutaler Selbstfaller von Meister Kapfenberg

Die sogar zu einer meisterlichen Wende hätte werden können: Krstic ballerte die Steirer mit dem 91:91 in die Verlängerung. In der die Truppe von Coach Mike Coffin bei 98:93 den Sieg - und damit den Matchball am Sonntag in der eigenen Halle - schon vor Augen hatte. Doch dann verwandelten sich die Bulls erneut - im negativen Sinn. 7:18 (!) in der Verlängerung, ein brutaler Selbstfaller. Gmunden steht vor dem Titel.