Erster Schritt! Panthers ließen Löwen aber leben

Zwischenzeitlich wusste man überhaupt nicht, wer im Duell Fürstenfeld gegen Traiskirchen der Zweitligist und wer der Oberhaus-Klub ist. Beim Vorsprung von plus 16 (!) für die oststeirischen Panthers aus der Zweiten Liga hörten wohl einige der wenigen Anwesenden in der Stadthalle bereits die Superliga-Glocken läuten, so klar lief es für den vermeintlichen Underdog. Der allerdings noch bis zur letzten Sekunde kämpfen musste. Mit einem bei der Schlusssirene doch noch knappen 76:71 rettete man aber zumindest einen Fünf-Punkte-Vorsprung über die Zeit, den man jetzt am Sonntag beim Rückspiel im Lions-Dome von Traiskirchen verteidigen muss.