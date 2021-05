Festspiele-Chef „ist schönster Job in der Kultur“

Mal mehr, mal weniger im Gespräch ist Europaministerin Karoline Edtstadler. Gleiches gilt für Exministerin Maria Fekter, die aber zuvor einen Interessenkonflikt lösen müsste. Sie sitzt derzeit noch selbst im Festspiel-Kuratorium, also in jenem Gremium, das den Job der Präsidentin ausschreibt. Dort werden am Montag in der nächsten Sitzung erste Weichen für die Rabl-Stadler-Nachfolge gestellt.