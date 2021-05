Pflegekräfte-Mangel: Reichen die Maßnahmen aus?

Steiermark ist Schlusslicht im Länder-Vergleich

Reichen all diese Maßnahmen? „Wir sind, was die FH-Plätze angeht, im Bundesländer-Vergleich nach wie vor letzter, das muss man ganz klar sagen“, sagt Waltraud Haas-Wippel, Sprecherin der Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes und Pflegedienstleiterin der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. „Wir geben den jungen Menschen nicht die Möglichkeit, den Beruf zu ergreifen - und das in Zeiten, wo wird in ganz Europa einen Pflegemangel haben!“