„Zehn plus ein Jahre“ Hospiz und Palliativ Care

Die Steiermark war im Jahre 2010 nach Vorarlberg und Niederösterreich das dritte Bundesland in Österreich, in dem das Pilotprojekt „Hospizpflege im Heim“ gestartet wurde. In Zusammenarbeit mit den Landesressorts Gesundheit sowie dem Dachverband Hospiz Österreich wurde unter der Federführung des Hospizvereins Steiermark der Qualitätsentwicklungs-Prozess innerhalb von 18 Monaten in sieben Pflegeheimen verschiedener Träger eingeführt. Nach „zehn plus ein Jahren“ nehmen bereits 62 Häuser am Projekt teil.