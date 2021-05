„Mein Leben verdanke ich mehreren Schutzengeln“

„Mich haben Schutzengel aufgefangen!“ So erklärt sich Skitourengeher Herbert B. aus Hall in Tirol, der heuer am 13. März 100 Meter über den Zeischwasserfall in Vals abstürzte, seine Rettung. Lebensgefährlich verletzt kam er in die Klinik, jetzt beim Gespräch mit der „Tiroler Krone“ waren ihm die Unfallfolgen kaum anzumerken.