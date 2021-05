Tiroler Tenor ist auf Taubers und Kipuras Spuren

In Musikmetropolen wie Paris, Hamburg, Zürich, Dresden und Wien ist sein Name – trotz seines Alters von 37 Jahren – längst zum Begriff geworden. Martin Mitterrutzners Karriere begann im Grunde genommen im Jahr 1994. Der damals zehnjährige Bub aus Absam gab im „Teatro Regio“ in Parma mit der Gesangsrolle des „Ersten Knaben“ in Mozarts „Zauberflöte“ seine Premiere auf der Bühne.