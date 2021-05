Fahndung nach einem unbekannten Einbrecher

Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, am 9. Mai in vier Kellerabteile eines Mehrparteienhauses eingebrochen zu sein. Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass der selbe Mann am 6. Mai mehrere Pkw in der Nähe des Wohnhauses aufgebrochen haben dürfte. Ein Zeuge gab an, den Mann in einer Tiefgarage mit einem Messer wahrgenommen zu haben. Der Verdächtige führte einen Trolli mit sich, aus dem ein Getränk austrat.