Regionale Gustostücke aus der Kreischberg-Gondel

Die Familie Dichtinger aus Dambach 5 bei Ilz, die klassischen Obstbau betreibt und herrliche Säfte herstellt, wollte für ihren Betrieb mit etwas Besonderem hervorstechen - und fand die Lösung in einer Gondel. „Es ist eine ausrangierte Gondel vom Kreischberg, die lange in Betrieb war“, sagt Christoph Dichtinger. „Wir haben sie hübsch eingerichtet, ein Bankerl davorgestellt. Und sie kommt richtig gut an. Vor allem bei Radfahrern und Wanderern.“ Saft, Äpfel, Chips kann man da kaufen, sich über den Anbau informieren, täglich von 6 bis 20 Uhr.