Die Polizei ist auf der Suche nach einem Sprayer

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, wurden die Außenwände einer Kirche in Wies mit den Schriftzügen „1312“ und „DEMONS“ in roter Farbe besprüht. Durch ein aufgrund von Bauarbeiten vor Ort befindliches Gerüst dürfte der unbekannte Täter etwa zehn Meter in die Höhe gelangt sein, um dort ein Graffiti zu sprühen. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.