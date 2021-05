Kurzpark-Urteil: 5 Minuten zu Bankomat ohne Strafe

Mündliche Verhandlung

Am 15. März kam es nun zu einer mündlichen Verhandlung. Das Landesverwaltungsgericht hielt fest, dass das „Verschulden der Beschwerdeführerin als gering einzustufen und die Folgen ihrer Unachtsamkeit unbedeutend geblieben“ seien. Auch habe die Lenkerin in 30 Jahren keine nennenswerten Übertretungen begangen. Folge: Der Beschwerde wurde stattgegeben, in ähnlichen Fällen besteht also durchaus Hoffnung für alle Autolenker.