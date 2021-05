Studenten in Turnschuhen vom Untersberg gerettet

Die zum Teil noch winterlichen Bedingungen auf dem Untersberg bei Salzburg sind am Samstag zwei schlecht ausgerüsteten Studenten zum Verhängnis geworden. Ein Ungar und eine Ukrainerin waren trotz Wintersperre in Turnschuhen über den Dopplersteig zum Salzburger Hochthron aufgestiegen, teilte die Bergrettung am Sonntag mit. Für den Abstieg wählten sie den vermeintlich leichteren Reitsteig. Im Bereich der sogenannten steinernen Stiege rutschten sie aus.