Neues Leben in Fleischhauerei

Monatelang stand im Fachmarktzentrum in St. Michael nach der großen Pleite der Fleischerei Lungau GmbH (Passiva 1,5 Millionen Euro) das ehemalige Lungaugold-Geschäft leer. Nun füllt sich die Fleischhauerei samt Bistro mit neuem Leben: Die Pongauer S & P Catering GmbH hat dort ihre erste „Ladnerei“ eröffnet - die Hüttauer betreiben daneben eine Fleischerei in Altenmarkt und bieten Caterings und Betriebsverpflegungen an.