„Vorhang auf“ im Park in St. Pölten-Wagram

Eröffnet wird dieser feine Reigen mit dem Handlungsballett „Farinelli“ am 2. Juli ab 20 Uhr. Am darauffolgenden Abend entführt das Duo Kutrowatz abermals mit dem Europaballett in „Neue Welten“. Opernstar Natalia Ushakova lädt am 4. Juli gemeinsam mit dem Janoska Ensemble auf eine musikalische Reise voller Leidenschaft und atemberaubender Improvisation durch die Welt der Musik ein. „Es ist uns ein Anliegen, nach dieser langen Zeit der Kulturabstinenz neues Leben in die Landschaft zu bringen“, betonen Anastasia Irmiyaeva, die künstlerische Leiterin des Festivals, und Kulturmanager Philipp Preiss ihren mehr als hohen Anspruch an dieses neue Sommertheater im Park.