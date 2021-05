„Wir spüren eine Welle der Gewalt“

Verbrechen wie der grausame Doppelmord an zwei Frauen in Wals-Siezenheim passieren selten ohne Vorwarnung. Meist sind sie die tragische Eskalation einer längeren Gewaltspirale. Die Pandemie und der Umgang mit diesen Verbrechen in unserer Gesellschaft befeuern die Situation, warnt die Beratungsstelle Männerwelten.