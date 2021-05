Rettungsdienst in der Steiermark ist gesichert

Landesrettungskommandant Peter Hansak: „Die kurzfristige Einstellung des Dienstbetriebes des Arbeiter-Samariterbundes kann in den nächsten Tagen zu Verzögerungen im Krankentransport in Graz führen. Der Rettungsdienst ist hiervon in keiner Weise betroffen, da dieser wie bisher ausschließlich vom Roten Kreuz durchgeführt wird. Seitens des Roten Kreuzes wurden bereits Schritte gesetzt um die Ambulanzfahrten des Samariterbundes so rasch wie möglich in den allgemeinen Dienstbetrieb einzubinden. Es werden alle Fahrten des ASB vom Roten Kreuz übernommen und keine Patienten abgewiesen.“