Salzburg bleibt weiter das Impf-Schlusslicht

Vier Impfstoffe werden ab jetzt verwendet

Nichtsdestotrotz stehen in den nächsten Wochen einige Impf-Lieferungen für Salzburg an. Mittlerweile sind es vier Vakzin-Hersteller, deren Impfstoffe in Salzburg verwendet werden. Neu in der Runde ist das Serum von Johnson & Johnson. Besonders dabei: Von ihm benötigt man zur vollen Immunisierung nur eine Dosis. Bei der Verwendung dieses Serums könnte man also viel Zeit und Ressourcen sparen – und den Impf-Rückstand wohl schnell wieder aufholen. Doch noch ist nicht viel vom Einmal-Vakzin in Salzburg angekommen – 1800 Dosen werden in dieser Woche verimpft. Für die Zeit danach sind die Lieferungen von manchen Herstellern noch ungewiss.