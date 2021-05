Finaler Streit um den Seezugang in Goldegg

Der Schlagabtausch zwischen der Gemeinde Goldegg, dem Seebad-Betreiber und den Besitzern geht in die nächste Runde. Der Zugang zum Goldegger See ist Schwimmern derzeit untersagt, da der Pachtvertrag zwischen Eigentümer und Betreiber mit Ende April ausgelaufen ist. Die Gemeinde ringt um eine Lösung. Die Verhandlungen mit dem Besitzer laufen, so der Ortschef.