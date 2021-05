Alpakas aus aller Welt erobern Graz

Alpaka Nations Ball: „Ein Ball mit internationalem Scharm“

Der Alpaka Nations Ball wird das abendliche Highlight der größten Alpaka-Veranstaltung der Welt sein und findet am Samstag dem 12. Februar 2022, in der Stadthalle Graz statt. Tanzbegeisterte, Feierwütige sowie Liebhaber der nationalen und internationalen Kulinarik kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. Wer gerne bestes internationales Showprogramm genießen möchte, sollte sich in der Zeit wischen 20 und 24 Uhr vor der Hauptbühne Stadthalle versammeln, denn dort werden nicht nur Modegrößen mit „hoter“ Alpakamode über die Laufstege huschen, sondern auch musikalische Highlights der Extraklasse geboten. Einzigartig beim Alpaka-Nationsball ist der kulturelle Austausch der großen Alpaka-Nationen. So kostet man am besten bei der „Nations-Bierbar“ nicht nur heimische Biere sondern auch neuseeländische, peruanische, deutsche, australische und viele mehr. Auch kulinarisch kann man entweder beste heimische Kost genießen oder sich durch die anderen Länder durchkosten.