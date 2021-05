Neuer Campus: Weltkonzern kommt zu Sandoz Kundl

Paukenschlag bei Novartis und seiner Tochterfirma Sandoz in Kundl/Schaftenau: Die Standorte öffnen sich für Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences (Biowissenschaften), ein Campus soll entstehen. Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung ist nun der Vertrag mit dem deutschen Weltkonzern BASF in trockenen Tüchern. Dieser will 2024 in Kundl eine Produktion starten.