Beim Baumfällen wurde 59-Jähriger schwer verletzt

Um 9.40 Uhr waren ein 59-Jähriger und sein 67-jähriger Kollege nahe des Tomscheweg in Laßnitzhöhe im darüber liegenden Waldstück mit Forstarbeiten beschäftigt. Der Ältere versuchte mit einem Bagger einen Baum zu entwurzeln. Der Jüngere Mann dachte, dass der Baum bereits entwurzelt sei und begab sich in den Gefahrenbereich in Richtung Bagger. Plötzlich bemerkte er, dass der Baum in seine Richtung fällt und lief davon. Der 59-Jährige wurde jedoch vom Baum im Bereich des Rückens und des Kopfes getroffen. Der Verletzte wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzt in das LKH Graz eingeliefert.