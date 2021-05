Schneeräumung auf Glocknerstraße verzögert sich

Ob der Durchstich wie geplant am 6. Mai gelingt, ist momentan noch unklar. Fix ist: Die Großglockner-Hochalpenstraßen-Aktiengesellschaft will Mitte Mai die Straße für den Verkehr freigeben. Noch in der vergangenen Woche schritten die Räumungsarbeiten, wie hier auf den Bildern ersichtlich, gut voran.