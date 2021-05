Ausreisetestpflicht für Längenfeld wird verlängert

Bestehendes Testangebot bleibt aufrecht

Um dem vermehrten Testaufkommen angesichts der Ausreisetestpflicht weiter Rechnung zu tragen, bleiben die bereits bestehenden Testmöglichkeiten aufrecht. Testmöglichkeiten in Form von PCR-Gurgeltests und Antigentests werden im Aqua Dome in Längenfeld täglich von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 20 Uhr angeboten. Darüber hinaus stehen die bereits bekannten Testmöglichkeiten im Bezirk Imst wie beispielsweise jene in der Screeningstraße Imst, in der MedAlp in Mils bei Imst, den Antigen-Screeningzentren in Sölden und Umhausen oder bei der niedergelassenen Ärzteschaft und Apotheken zur Verfügung.