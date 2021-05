112 Jahre! Sturm feiert am 1. Mai Geburtstag

Die Fans können aktiv dabei sein und per Rad und Sturm-Trikot durch die Steiermark düsen. Und jeder Kilometer zählt. Denn gemeinsam mit Puntigamer spendet der SK Sturm pro gefahrenen Kilometer an das soziale Projekt „Sturm hilft“. Wer nicht Radfahren kann oder will, soll seinen Balkon, seinen Garten oder sein Auto in den Vereinsfarben schmücken. Dokumentieren Sie die Ausfahrten im Trikot mit Fotos und Videos und schicken Sie die gefahrene Kilometeranzahl per Whatsapp an die 0699/19090501.