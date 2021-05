Bauboom in Graz: KPÖ will „Flächenfraß“ stoppen

Seit 2012 seien 121 Hektar in Graz versiegelt worden, so die KPÖ, 53,6 allein allein im letzten Jahr - eine Fläche so groß wie die Reininghausgründe. Am größten sei der Zuwachs in Graz-Jakomini gewesen, justament in einem Bezirk, der ohnehin sehr dicht verbaut ist: Dort seien 2020 fast 16 Hektar zubetoniert worden.