Miliz-Übung für über 600 Soldaten sorgt für Wirbel

Direkt bei den Teststationen oder als Unterstützung in pandemiegebeutelten Pflegeheimen: Das Heer hat in der Krise an vorderster Front mit angepackt. Eine große Miliz-Übung in der Landwehrkaserne St. Michael sorgt jetzt allerdings für Unmut. „In diesen schweren - und wohlgemerkt - Friedenszeiten reißt man die Menschen aus ihren Familien, um auf militärischen Schießplätzen sinnlos Munition zu verballern“, lässt etwa ein Leser seiner Wut freien Lauf.