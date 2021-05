Pfleger klagen über katastrophale Zustände

Es brodelt in der Pflege-Branche. Zwei Betroffene mit jahrzehntelanger Berufserfahrung sprechen gegenüber der „Krone“ jetzt darüber, was sie schon lange belastet: Ein Arbeitspensum, das nicht mehr zu schaffen ist, keine Wertschätzung im Betrieb und eine katastrophale Corona-Situation in den steirischen Krankenhäusern.