Causa Weißer Hof: Minister wartet ab

„Aus dem Gesundheitsministerium können wir Ihnen dazu mitteilen, dass Minister Mückstein seit nicht ganz zwei Wochen im Amt ist und sich erst in die verschiedenen Themen einarbeitet“, so lautet ein offizielles Statement der Presseabteilung des Gesundheitsministeriums und sorgt bei der betroffenen Belegschaft für Unverständnis und Ungeduld: „Der Minister ist vielleicht erst kurz dabei, die zuständigen Beamten kennen den Sachverhalt aber schon seit Monaten. Es wäre nun endlich an der Zeit zu handeln“, betonen Mitarbeiter im „Krone“-Gespräch.