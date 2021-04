„Die Zofen“: Protest gegen die Klassengesellschaft

Realer Mordfall diente als Vorlage

Er nannte es „Les Bonnes“, „Die Zofen“. Die Idee dazu kam ihm nach einem aufsehenerregenden Mordfall, welcher sich 1933 in Le Mans ereignete. Genet sah in dieser brutalen Tat Bezug zu seinem eigenen Leben. Er war ein früh verstoßenes Findelkind, ohne Ausbildung und Zukunft, einer, der nicht dazugehörte. Die Schwestern Claire (Tamara Burghart) und Solange (Wiltrud Stieger) sind Angestellte der gnädigen Frau. Ist diese fort, beginnen die Schwestern ein Spiel. Wobei sie die Machtstrukturen des Haushalts, in dem sie leben, in Szene setzen - theatralisch und mit großer Lust an Gewalt und Unterwerfung. Noch sind es Proben der zwei Zofen, doch das Ziel ihrer Inszenierung scheint festzustehen: Der tatsächliche Mord an ihrer Herrin (Nathalie Sprenger).