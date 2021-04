Keine Sorgen um künftigen Bullen-Angriff

Koita und Adeyemi bleiben wohl in der Mozartstadt, zudem steht ein ganz großes Talent vor dem nächsten Karrieresprung. Benjamin Sesko ist Lieferings Toptorjäger, traf heuer bereits 14-mal, könnte kommende Saison Fix-Bestandteil im Kader der großen Bullen sein. Am Dienstag erzielte er gegen die Young Violets den ersten Viererpack seiner Profikarriere. „Dieses unglaubliche Gefühl ist nicht zu beschreiben, ich kann’s immer noch nicht glauben“, ließ der erst 17-Jährige das Spiel noch einmal Revue passieren. Möglichst bald will der Slowene aber in der Bundesliga für Salzburg jubeln, traut es sich auch zu, Daka und Berisha im Sturmzentrum zu ersetzen. „Ich werde alles geben, wenn ich oben eine Chance kriege“, erzählt Sesko im „Krone“-Gespräch. Fernziel: deutsche Bundesliga.