Letzter Rettungsversuch gescheitert

Nach langem Hin und Her herrscht im Amateurbereich nun endlich Klarheit. Die heurige Saison wird abgebrochen und nicht gewertet, die kommende soll Ende Juli beginnen. Der Salzburger Fußballverband wagte in einer Vorstandssitzung am Mittwoch einen letzten Versuch, das Jahr doch noch zu retten, präsentierte einen möglichen Spielplan, um die Hinrunde in allen Klassen fertig zu spielen.