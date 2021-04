Durch Mini-Loch aus Häfn in Graz geflüchtet

Solche Szenen kennt man eigentlich nur aus Filmen: Drei „Knackis“ bohrten im Vorjahr in ihrer Zelle in der Justizanstalt Karlau in Graz ein Loch in die Wand, seilten sich mit Leintüchern ab und brachen aus. Kurz nach der Außenmauer des Gefängnisses wurden sie geschnappt. Nun saßen sie in Innsbruck vor Gericht ...