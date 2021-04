Wo aus Holz gefragtes Design wird

„Wir haben gut 25 Holzhändler in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Esche aber haben wir in der Stadt zufällig entdeckt, als sie gefällt wurde“, sagt Matthias Lienbacher. Entdeckt wurden die Tennengauer längst nicht nur von Designliebhabern in Salzburg: Die Unikate sind in Österreich und Bayern gefragt, nach Schauräumen in Hallein und Wien soll schon bald einer in München folgen. Trotz, oder besser: wegen Corona.