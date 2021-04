Ein Feuerwerk an Kultur auf Salzburgs Bühnen

Noch schneller ist allerdings das Salzburger Landestheater, das schon am Stichtag, dem 19. Mai, vor Publikum spielen wird: im Park von Schloss Leopoldskron gelangt die Shakespeare-Wiederaufnahme von „Elfen und Verwirrungen“ zur Aufführung. Zwei Tage später folgt am 21. Mai eine echte Saisonpremiere: das Musical „Cabaret“, in dem einst Liza Minnelli brillierte. An Abo-Regelungen und Saalbelegungen wird noch getüftelt, der aktualisierte Spielplan dürfte somit erst Ende der Woche online verfügbar sein. In Summe plant man in der ersten Öffnungsphase neun Premieren, die noch nicht bzw. bislang nur im Stream zu sehen waren.