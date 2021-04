Corona-Krise: Erste Zeichen der Hoffnung!

Und dann sind da noch unsere Wirte. Mit dem 19. Mai sehen sie erstmals wirklich „Licht am Ende des Tunnels“. Landesrat Jochen Danninger und Wirte-Sprecher Mario Pulker haben nun gemeinsam die Marschrichtung vorgegeben: Die vielen Sicherheitsmaßnahmen sollen den Wohlfühlfaktor nicht trüben. Die Gastronomen werden also Sicherheit und Gastfreundschaft zu einer Melange verbinden. Gut für die Wirte sind auch die bis zu 100.000 Euro Förderung pro Betrieb, wenn in die Qualität des Angebotes investiert wird. So kann ein Neubeginn, wenn die Bundesregierung in Wien bald klare Rahmenbedingungen schafft, gelingen. Dann wird es bald heißen: Treffen wir uns - geimpft und sicher - bei unserem Stammwirt!