Fachhochschule bekommt Gebäude für Forschung

Der neue Komplex wird einen Prüfstand, ein Versuchsgebäude , Prüfräume, ein Multifunktionslabor sowie eine Manipulationshalle beherbergen. Dort will man im Bereich das Schallschutzes forschen. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich, bereits im Dezember diesen Jahres soll der „Twin2Sim“ fertig sein. Das Land Salzburg übernimmt die Hälfte der Baukosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Das Projekt ist eine der größten Investitionen in der mittlerweile 25-jährigen Geschichte der Fachhochschule.