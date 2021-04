„Corona-Winter“ senkte Unfallzahlen auf den Bergen

Auf Pisten nur Bruchteil

703 österreichweit verunfallte Personen auf Skipisten sind im Vergleich zum Zehn-Jahres-Schnitt (6032 Personen) nur ein Bruchteil. In Tirol ging die Zahl sogar von durchschnittlich 2848 Betroffenen auf 173 zurück! Weniger Frequenz bedeutete auch weniger folgenschwere Kollisionen. Die Quote an einheimischen Opfern war mit 88 Prozent so hoch wie nie (sonst rund 23 Prozent).