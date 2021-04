„Hobby-Schatzsucher“ fand nun Munitionslager

Während andere Landsleute in Sachen Naturerlebnis lieber auf Gemütlichkeit setzen, dürfte es ein Quartett im Sarlinger Wald eher auf Nervenkitzel abgesehen haben. Denn bei einem Ausflug am Sonntag entdeckte ein 41-jähriger Hobby-Schatzsucher der Gruppe große Mengen an Munitionsresten im Dickicht. Die Ausflügler alarmierten umgehend die Polizei – der Entminungsdienst rückte an: „Die Kollegen staunten nicht schlecht, als sie den großen Haufen entdeckten“, meint ein Beamter.