Werfenweng plant Baum-Chaletdorf beim Rosnerköpfl

16 Baumhütten werden an Touristen vermietet

Indes nimmt Brandauer ein neues Projekt in Angriff: Ein Baum-Chaletdorf nahe des Rosnerköpfls. Geplant sind 16 „Berts“ – chaletartige Baumhütten, die an Touristen vermietet werden sowie ein Rezeptionshaus und eine Wellnesseinrichtung. „Im Juni sollte der Beschluss im Räumlichen Entwicklungskonzept stehen“, so Brandauer. An Kritik fehlt es nicht: „Wir wurden nie darüber informiert“, meint Martin Rainer, ehemaliger Oppositionspolitiker der Heimatliste.