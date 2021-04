Royal Donuts: Das steckt hinter dem Hype in Graz

Konkurrenz im Donut-Geschäft in Graz

Ein Pionier ist Royal Donuts nicht. Der Amerikaner Dunkin Donuts verkauft in der Herrengasse, und Tasty Donuts am Jakominiplatz lockt schon seit Jahren mit den süßen Kringeln. Was also macht die royalen Süßigkeiten aus? „Von Kunden hören wir, dass unser Teig sehr fluffig ist“, sagt Celebic.Und die verrückten, massigen Toppings dürften auch ihren Teil beitragen. Kaffeekekse, Schokoriegel wie Bueno und Maxiking, Pistazien, Smarties, Obst - alles mögliche wird hier auf den Donuts platziert. Dazu gibt es verschiedene süße Füllungen, vegane Optionen und den „Crossnut“ - einen „Hybrid“ zwischen Croissant und Donut.