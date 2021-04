Chicharito erledigt Strubers New Yorker „Bullen“

Die Saison in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) läuft für Trainer Gerhard Struber und die New York Red Bulls wie erwartet schwierig an. Beim MLS-Rekordchampion Los Angeles Galaxy kassierten die „Bullen“ am Sonntag (Ortszeit) die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Dank drei Treffern von Galaxy-Stürmerstar Chicharito (9., 41., 60.) gewannen die Kalifornier mit 3:2. Der Steirer Daniel Royer wurde bei New York in der 61. Minute eingewechselt.