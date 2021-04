Mann der Extreme jagte extrem schnell rund um Graz

Herausforderungen hat Christoph Strasser im Rad-Sattel zur Genüge erfolgreich gemeistert. Neunmal durchquerte der Extrem-Biker, der 2006 das erste 24-Stunden-Rennen fuhr, die USA - Corona ändert den Fahrplan des Welt- sowie 24-Stunden-Rekordhalters heuer allerdings. Statt beim „RAAM“ nimmt der Steirer im September auf einer Nascar-Rennstrecke in Colorado den Weltrekordversuch von 1000 Kilometern in 24 Stunden in Angriff. Diese Schallmauer zu erreichen ist das große Ziel - als Testlauf wird im Juli ein 24-Stunden-Rennen in Österreich gefahren. Am 7. Mai verteidigt Strasser, der bisher für die Saison gut 530 Trainingsstunden absolvierte, seinen Titel beim 600-Kilometer-"Race Around Niederösterreich".