Bulls hatten mit den Null-Werfern null Probleme

Und jährlich grüßt im nationalen Basketball das Murmeltier: Kapfenberg steht im Finale! Am Sonntag ließen die Bullen in der Walfersamhalle im dritten Halbfinale gegen Wels auch keinerlei Zweifel am erneuten Einzug in die Endspielserie aufkommen. Nach dem glasklaren 82:58 greift man zum vierten Mal in Serie nach dem Meistertitel in Österreich.