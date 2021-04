Beim Wasserholen gestürzt und schwer verletzt

Gegen 20.45 Uhr wollte der 45-Jährige im Nahbereich seiner Fischerhütte von einer Quelle Wasser holen. Dabei rutschte er am Grasboden aus, stürzte in den leeren Fischteich und fiel auf einen großen Stein. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17 den 45-Jährigen in das Landeskrankenhaus Graz ein.