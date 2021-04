TechnoAlpin: Neues Gerät für Schnee auf Pisten

Die Wintersaison in Tirol ist zwar schon vorbei, doch für die nächste gibt es bereits ein neues Gerät für die künstliche Beschneiung. Entwickelt wurde es von dem in Bozen gegründeten Unternehmen TechnoAlpin, das am Standort in Volders seit 2016 eine internationale Service- und Logistikzentrale betreibt.