Rummenigge: Super League „endgültig erledigt“

AS Roma und Co. fordern von Serie A Konsequenzen

In Italien fordern elf Serie-A-Klubs mittlerweile offizielle Konsequenzen für Juventus und die beiden Mailänder Klubs AC und Inter, wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Das Trio hätte im Geheimen an dem Super-League-Projekt gearbeitet und damit dem italienischen Fußball „offensichtlichen Schaden“ zugefügt, hieß es in einem Brief an Liga-Präsident Paolo Dal Pino, der unter anderem von Vertretern der AS Roma, von Parma, Genoa, Bologna und Torino unterzeichnet wurde.