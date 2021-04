Neuer Forschungs-Vizerektor an der Grazer KF-Uni

Der 1961 im deutschen Hechingen geborene Wissenschafter studierte Biologie an der Universität Konstanz, an der er im Jahr 1992 auch promovierte. Nach einem Post-Doc-Aufenthalt an der Harvard Medical School in Boston (USA) wechselte er an die Universität Würzburg, an der er 2001 habilitierte und ab 2004 eine Professur für Bakterielle Physiologie und zelluläre Biologie innehatte.