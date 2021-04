Großer Wurf! Nun spricht fast alles für die Bulls

Die Basketballer der Kapfenberg Bulls bringen sich in die perfekte Ausgangslage! Die Obersteirer siegten auch im zweiten Halbfinalspiel gegen Wels. Dabei reichte eine starke Phase im Schlussviertel, in dem Schreiner und Co. den 83:74-Sieg klarmachten. Die Coffin-Truppe führt in der best-of-five-Serie mit 2:0.